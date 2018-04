Provocador, Piquet se exibe com carro e perde bandeirada

Trinta anos depois de conquistar seu primeiro campeonato mundial, Nelson Piquet deu ontem quatro voltas pela pista de Interlagos com uma réplica da Brabham que pilotou naquele ano histórico de 1981 e relembrou, por pouco mais de cinco minutos, a sensação de guiar um carro de Fórmula 1. Fiel a seu estilo provocador, o tricampeão fez questão de empunhar uma bandeira do Vasco, seu time do coração, diante de milhares que torcedores do Corinthians que estavam no autódromo.

"Achei que ia tomar a maior vaia, devo ter sido bastante vaiado, mas é o que eu gosto, do risco", brincou Piquet. Apesar de algumas manifestações dos contrariados, a maior parte da torcida em Interlagos saudou com entusiasmo a participação do tricampeão mundial. Depois, se perdeu em Interlagos, e acabou sem dar a bandeirada final do GP, como previsto - a função ficou a cargo do diretor de prova Carlos Montagnier.

Piquet completou quatro voltas num tempo médio de 1min40s - no sábado, Sebastian Vettel, da Red Bull, obteve a pole com a marca de 1min11s918. O desempenho, é claro, pouco importou para o ex-piloto. "É muito bom, até pessoalmente, porque toda a família acompanhou, mas também por estar no clima da Fórmula 1 de novo. Vi que estou em boa forma, mas no fim estava cansado", disse Piquet, que foi a Interlagos acompanhado por cinco dos sete filhos.

Aos 59 anos, Piquet deixou a Brabham visivelmente cansado, mas não escondeu a satisfação com sua performance. "O carro foi bastante rápido, lembra bastante o que guiei há 30 anos. Mas já passou o meu tempo", disse o ex-piloto brasileiro. Para aumentar o clima de nostalgia, a volta de Piquet às pistas foi acompanhada por muitos dos mecânicos e engenheiros que participavam da Fórmula 1 no auge do tricampeão, na década de 80.

Ele garantiu, porém, que a emoção foi suficiente e não cogita outra homenagem daqui a dois anos, quando completará 30 anos de seu segundo título. "Nem pensar, já corri hoje para a família ver e foi suficiente", disse Piquet, que conquistou o bi em 1983, também pela Brabham, e o tri em 1987, pela Williams.