PSG recupera a liderança no sufoco O Paris Saint-Germain sofreu muito, levou uma bola na trave nos minutos finais, mas conseguiu vencer o Lille por 1 a 0 ontem à noite no Parque dos Príncipes e reassumir a liderança do campeonato. O time tem os mesmos 45 pontos que o Lyon, mas leva vantagem no saldo de gols. O Olympique de Marselha está em terceiro com 42.