PSV derrota o Feyenoord e conquista Supercopa da Holanda

O duelo reuniu o PSV, atual campeão da Holanda, contra o Feyenoord, que havia faturado a Copa da Holanda. O gol do título saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. De Jong cruzou na área e o centroavante garantiu o triunfo.

O PSV já dominava a partida e havia desperdiçado uma cobrança de pênalti, aos 30, com De Jong, que mandou por cima do gol. Na etapa final, o Feyenoord foi para cima em busca do empate. A equipe de Eindhoven se segurou e garantiu a taça da atual edição. A partir desta temporada, a 27ª, a Supercopa da Holanda recebeu a denominação de Supercopa Johan Cruyff, em homenagem ao craque holandês que morreu em março deste ano.

AMISTOSOS - Também neste domingo outras equipes entraram em campo, mas em jogos amistosos de pré-temporada. O Lyon derrotou o Benfica por 3 a 1. Fekir, Cornet e Lacazette marcaram para os franceses. Grimaldo e André Almeida descontaram.

O Celta de Vigo venceu a Fiorentina por 1 a 0, com gol de Bongonda. A Lazio bateu o Brighton & Hove Albion também por 1 a 0. Com dois gols do português André Silva, o Porto superou o Vitória Guimarães por 2 a 0.