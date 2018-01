Público vibra com apresentação de Alice Caymmi Começou às 15h15 a apresentação de Alice Caymmi e Eumir Deodato no Palco Sunset do Rock in Rio. Depois de abrir a apresentação do Rock In Rio com Rainha dos Raios, Alice Caymmi faz versão vagarosa de Paint It Black, dos Rolling Stones. O público que se reúne em pequeno número vibrou. E com razão.