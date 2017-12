Pugilista da seleção de boxe desaparece Tragédia no boxe amador brasileiro. O garoto David Ferreira dos Santos, de 16 anos, integrante da seleção nacional de cadetes, que vem treinando em Santo André, está desaparecido desde domingo e suspeita-se que ele tenha morrido afogado. De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), Luís Cláudio Braga Boselli, David e outros sete lutadores, companheiros de alojamento, saíram sem autorização dos técnicos da seleção para a Represa de Guarapiranga. ?Eles já tinham ido lá, escondidos, dia 1º e, quando chegaram, foram advertidos de que não poderiam mais ir à represa. Mesmo assim, no último fim de semana, voltaram para nadar no local.? Segundo Boselli, os bombeiros continuam as buscas e ele ainda tem esperanças de encontrar o garoto com vida. ?Minha esperança é que ele tenha se perdido na mata que fica em volta da água.? Mistério - O Corpo de Bombeiros do posto que atende a represa não registrou ocorrência de afogamento no domingo e, na Casa do Atleta, onde estão hospedadas as seleções brasileiras, ninguém fala sobre o assunto.