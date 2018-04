Pugilista é assassinado na Colômbia O boxeador juvenil Efren Granados foi assassinado com vários disparos ao tentar impedir que sua bicicleta fosse roubada. O rapaz, de apenas 18 anos, foi abordado por alguns homens no bairro de El Refugio, onde morava com a sua família. O pai do esportista, Manuel Granados, reconheceu o corpo do filho esta madrugada. Granados estava planejando viajar a Cartagena, costa norte da Colômbia, para tentar disputar torneios em Bogotá.