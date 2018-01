Pugilista é flagrado no doping O boxeador Fernando Vargas consumiu esteróides anabolizantes antes de seu combate diante do norte-americano Oscar De La Hoya, dia 14 de setembro. O anúncio foi feito pela Comissão Atlética de Nevada, após analisar o exame de urina do lutador. A substância stanozolol trata-se do mesmo esteróide encontrado no exame do canadense Ben Johnson, em 1988, na final dos 100 metros rasos da Olimpíada de Seul. Vargas perdeu para De La Hoya por nocaute técnico no 11º round e ficou sem o cinturão dos médios-ligeiros versão Associação Mundial de Boxe (AMB). Vargas passa férias no Havaí e não fez nenhum pronunciamento. A comissão acusará o lutador oficialmente do uso de substâncias proibidas na próxima semana e Vargas terá 30 dias para dar sua versão. Segundo Luther Mack, um dos membros da comissão, não há uma data para a audiência. ?Mas vamos perguntar, olhando nos olhos dele, o que aconteceu?? Mack disse que está surpreso porque a comissão informou aos lutadores que haveria um controle antidoping.