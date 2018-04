Punição da Franchitti faz Viso ser pole na Indy

A pole position é a primeira da carreira de Viso, que está na sua sétima temporada na Indy e até agora só chegou três vezes entre os cinco primeiros colocados de uma prova.

Mas a maior surpresa do treino classificatório desta sexta não foi o venezuelano e sim Mike Conway. Correndo com o carro de Bia Figueiredo, o britânico mostrou que o carro da Dale Coyne pode render muito mais do que estava rendendo com a brasileira e vai largar no segundo lugar no grid, na primeira fila.

Os brasileiros não foram bem na classificação. Helio Castroneves foi o único a avançar até a segunda rodada e vai largar no 12º lugar. Tony Kanaan, que vem de vitória em Indianápolis, larga em 20º. A etapa de Detroit terá duas provas, uma neste sábado, outra no domingo. O calendário da Indy prevê outros dois fins de semana assim: em Houston e em Toronto.