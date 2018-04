Punição não deve alterar rotina de nadadoras Se a nadadora Rebeca Gusmão for condenada por doping, as equipes de revezamento 4 x 100 medley e 4 x 100 livre perdem as medalhas obtidas no Pan, um bronze e uma prata respectivamente. O fato, no entanto, não deve alterar o cronograma do Brasil em competições internacionais. "Enquanto o caso não for julgado e concluído, os índices continuam valendo", declarou Alberto Silva, técnico da seleção brasileira. "Não haverá nenhum mudança no nosso cronograma de provas, até porque outras meninas também estão tentando seus índices individuais." O mineiro Fabrício Mafra, de 25 anos, bronze no levantamento de peso também teria testado positivo para testosterona no Pan do Rio . É o que consta no relatório final da Comissão Médica da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) sobre os Jogos. De acordo com seu técnico, Edmilson Dantas, "é um resultado muito estranho, porque todos os atletas fizeram exames antidoping preventivos antes da entrada na Vila-Pan-americana." Dantas diz ainda que só quando o caso for oficializado, ele e o clube vão se manifestar.