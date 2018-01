Pupilo de Popó vai lutar em São Paulo Um dos ?pupilos? do pugilista Acelino ?Popó? Freitas é o destaque da quarta rodada da Forja de Campeões, competição destinada apenas a estreantes no boxe, com noitada nesta terça-feira, a partir das 19h, no Ginásio Baby Barioni, na Água Branca. O leve (até 60 quilos) Éder Brito Oliveira veio da Bahia, representando a Academia Mano de Piedra, da qual Popó é dono. Lutará com Geovani Araújo Silva, do Vila Nova Corbery. Outros bons combates deverão ser entre os superleves Cícero Santos, da Academia Zorello, e Ronilson Sales, da Academia Zezinho do Prado, que venceram na primeira rodada. Um estímulo para os participantes da Forja será uma camisa autografada que Popó deixou na Federação Paulista de Boxe e que será dada ao melhor pugilista da noite.