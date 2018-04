''Puxadinho'' no Morumbi para atender pedido da Fifa O São Paulo fará um "puxadinho" para agradar à Fifa. Além do prédio a ser construído com dinheiro público em frente ao Morumbi para caminhões de TV, estacionamento e espaço vip, o novo projeto prevê a reforma do atual edifício-garagem do estádio. O anexo ficará no portão 17, na avenida Giovanni Gronchi. Nele haverátambém novos vestiários e um centro de imprensa para o Mundial.