Quadra nova atrapalha equipe da Davis no Peru A equipe brasileira da Copa Davis já treina em Ásia, cidade onde acontecerão os jogos diante do Peru, a partir de sexta-feira, pela primeira rodada do grupo I do torneio. O capitão Fernando Meligeni está muito feliz com seu time, formado por Gustavo Kuerten, Flávio Saretta, Ricardo Mello e André Sá, todos aproveitando bem os treinamentos. O único problema encontrado até agora é a quadra de saibro. Construída recentemente, ela ainda está muito fofa e com pique irregular. A solução encontrada foi a de realizar alguns treinamentos no clube ao lado. "Estou muito feliz com o empenho dos jogadores. O lugar é muito agradável, com uma paz enorme e todos podem treinar tranqüilamente. A quadra ainda está fofa, mas até o dia dos jogos estará em boas condições", afirmou Meligeni. O time do Peru, treinado por Jaime Yzaga, também já treina em Ásia e tem usado do mesmo recurso dos brasileiros, alternando os treinos entre a quadra central e as do clube que fica próximo ao local dos jogos da Davis.