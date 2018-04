Quarterback Brett Favre muda de ideia e volta à NFL

O quarterback Brett Favre ratificou seu retorno à NFL nesta terça-feira ao assinar um contrato de dois anos com o Minnesota Vikings, no valor aproximado de US$ 12 milhões (cerca de R$ 22 milhões).

Aos 39 anos, Brett Favre sai da aposentadoria pela segunda vez. No ano passado, o quarterback havia deixado sua equipe de 16 temporadas, o Green Bay Packers, mas voltou atrás e jogou pelo New York Jets, que não se classificou para os playoffs.

Favre, criticado por parte da imprensa norte-americana, optou novamente pela aposentadoria por causa de problemas num tendão de seu braço direito, mas os Vikings - rivais de longa data dos Packers - persuadiram o jogador a voltar mais uma vez à NFL.

"Eu estou muito feliz pela oportunidade de ser parte deste grande time de futebol americano", disse Favre. "Desde a diretoria até os jogadores, o que eu vejo é a vontade e a capacidade de vencer o Super Bowl".

Favre escolheu os Vikings pelo estilo agressivo do ataque, que utiliza o passe em quase 70% das jogadas, além de ter a chance de enfrentar sua ex-equipe por duas vezes na próxima temporada.