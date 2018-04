Quase aos 40 anos, Robert Scheidt 'recomeça' na classe Laser

SÃO PAULO - A vida, para Robert Scheidt, recomeçou antes mesmo dos 40 anos. O velejador brasileiro, dono de cinco medalhas olímpicas, chegará à sua quarta década de vida em abril. Mas, desde setembro de 2012, já se concentra em um novo desafio: voltar a disputar a classe Laser, da qual está afastado desde 2005.

O retorno não foi por vontade própria, apesar das boas lembranças - na Laser, o brasileiro foi octacampeão mundial e conquistou dois ouros olímpicos (Atlanta-1996 e Atenas-2004). A classe Star, na qual Scheidt disputou as duas últimas edições dos Jogos Olímpicos na companhia de Bruno Prada, não está na programação do Rio-2016. "Ter ficado oito anos afastado da Laser traz um fator motivacional. Se eu tivesse dado sequência, talvez estivesse cansado. Mas agora é como se fosse algo novo. É um recomeço."

Scheidt não esconde que ainda tem esperança de ver a Star voltar ao programa olímpico. Mas sabe que a preparação olímpica não pode parar. Agora, o atleta se concentra em manter a boa forma para comandar, sozinho, a embarcação de 4,23 metros e 56,7 kg. "Essa é a minha preocupação: não me lesionar. Por causa da idade mais avançada, tenho maior risco de sofrer lesões. A sobrecarga na coluna e no joelho é muito maior na laser, um barco de muita atividade, de manobras com muita rapidez e explosão."

Desde o fim da Olimpíada de Londres, quando conquistou o bronze na Star, Scheidt participou de duas competições, o Italiano de Classes Olímpicas e o Campeonato Paulista. A partir de sábado, dia 19, disputará o Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, onde poderá saber em que nível está em relação aos outros brasileiros.

Os rivais de Scheidt são bem mais jovens - Bruno Fontes, que disputou as duas últimas edições dos Jogos, tem 33 anos. O paulista João Hackerott, revelado no Yacht Club Santo Amaro, fará 23 anos. Matheus Dellagnelo, de Santa Catarina, fará 25 anos.

"Eu não estou me cobrando muito nesse recomeço, sei que vai demorar um pouquinho para chegar no nível que eu gostaria. Acho que tenho que ir seguindo passo a passo. Mas Porto Alegre vai ser legal. Vou conseguir ver como estou em relação aos melhores do Brasil. Mas meu objetivo, este ano, é estar bem no Mundial (em Omã, no mês de novembro)."

Após o Brasileiro, Scheidt disputa a Semana Pré-Olímpica de Vela, em fevereiro. O evento será realizado na Baía de Guanabara, justamente na raia da Olimpíada do Rio. Depois da competição, o velejador segue para a Itália, onde treinará o restante do ano.

Mas, antes dos últimos compromissos no Brasil, Scheidt fez questão de marcar presença no Yacht Club Santo Amaro, à beira da represa de Guarapiranga. Foi lá que, em meados da década de 1980, deu seus primeiros passos no iatismo. Scheidt prestigiou o início da Copa de Estreantes, na classe Optimist (para jovens de até 15 anos).