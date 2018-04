Quase três anos após medalha olímpica, Yane consegue patrocínio Antes dos Jogos de Londres, Yane Marques era uma atleta desconhecida do grande público e até de boa parte da mídia. Ao ganhar o bronze no pentatlo moderno, passou a frequentar o noticiário, muitas vezes com uma reclamação recorrente: apesar da medalha, seguia sem patrocinador. A angústia finalmente acabou. Quase três anos depois do pódio olímpico, ela é a nova garota-propaganda da Cisco Systems, multinacional patrocinadora dos Jogos do Rio-2016.