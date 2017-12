Quatro bilhões de pessoas devem ver Jogos 2008 pela TV

Cerca de quatro bilhões de pessoas devem assistir aos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, pela televisão, um bilhão a mais do que a Olimpíada de Atenas (2004), informou a mídia estatal da China nesta quarta-feira. "Certamente o número será maior do que o de Atenas. Além disso, acredito que teremos muitas chances de chegar à meta", disse o chefe de operação da Corporação de Disseminação da Olimpíada de Pequim, Ma Guoli, segundo a agência de notícias Xinhua. O Comitê Olímpico Internacional (COI) recebeu cerca de US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 5 bilhões) pelos direitos de transmissão dos Jogos de Inverno de Turim em 2006 e a Olimpíada de Pequim. Em janeiro, a China afirmou que lançará dois satélites ainda neste ano para auxiliar a transmissão da Olimpíada pela televisão e pelo rádio.