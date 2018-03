Quatro brasileiros na Copa paraolímpica O Brasil terá quatro representantes na Copa do Mundo Paraolímpica, que começa nesta sexta-feira, em Manchester, na Inglaterra. Serão 350 competidores de 49 países em quatro modalidades: atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, ciclismo de pista e natação. esta é a competição mais importante do ano entre os paraolímpicos O Brasil terá os nadadores Clodoaldo Silva, Adriano Galvão e José Afonso Medeiros, além da velocista Adria Santos. Clodoaldo chega como estrela da competição. Dono de seis medalhas nos Jogos de Atenas, o nadador chega com moral - conquistou cinco ouros e uma prata no Campeonato de Piscina Longa, em Sheffield, no último fim-de-semana. Nesta sexta-feira o atleta disputa três provas: 50m livre, 100m livre e 150m medley. As baterias serão realizadas entre 6h e 8h (de Brasília). As finais vão das 10h às 12h30. Clodoaldo é o atual recordista mundial e paraolímpico tanto nos 50m livre quanto nos 100m do mesmo estilo, provas em que levou o ouro em Atenas. No atletismo, o destaque fica para Adria Santos. A velocista cega é a recordista de medalhas em Paraolímpíadas: acumula 12 - sete ouros e cinco pratas. Domingo ela disputa os 200m livre, prova em que levou a prata em Atenas.