Quatro equipes na briga pelo acesso A Série C do Campeonato Brasileiro define hoje os quatro times que vão disputar a Série B do ano que vem. O Guaratinguetá pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta das quartas de final, contra o Caxias, hoje, às 16 horas, no Rio Grande do Sul. As outras três partidas são as seguintes: o América recebe o Brasil de Pelotas, em Minas Gerais, enquanto o Paysandu visita o Icasa, no Ceará. No Acre, Rio Branco ASA-AL se enfrentam.