Quatro lutadores de greco-romana garantem vaga no Pan Quatro representantes da equipe brasileira de luta, na categoria greco-romana, se classificaram neste sábado, em Vitória (ES), para os Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho. São eles Felipe Macedo, Marcelo Gomes, Luís Fernandes e Rodrigo Artilheiro, que obtiveram as vagas durante o Campeonato Brasileiro de Luta. A competição termina neste domingo. Na categoria até 74kg, Felipe Macedo, do Rio de Janeiro, disputará seu primeiro Pan. ?Representar o Brasil é a coisa mais grandiosa que poderia acontecer na minha carreira. Batalhei muito para chegar até aqui e a ficha ainda não caiu direito?, comemorou. Quem também assegurou pela primeira vez uma vaga foi Marcelo Gomes, do Paraná, na categoria até 84kg. Ele ficou conhecido como o ex participante do reality show Big Brother Zulu. Mais experientes, os cariocas Luis Fernandes, na categoria até 96kg, e Rodrigo Artilheiro, até 120kg, estarão na competição pela segunda vez. ?Me sinto muito mais bem preparado do que estava quando fui para Santo Domingo em 2003 e fiquei com a quarta colocação?, disse Artilheiro. ?Creio que o mais difícil não é chegar e lutar no Pan. O mais complicado é fazer toda a preparação adequada, até chegar e brigar pela vaga?, concluiu o lutador, que teve o judô como esporte antes da luta greco-romana.