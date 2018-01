Quebrado recorde brasileiro de pára-quedismo O recorde brasileiro de pára-quedismo, modalidade TR Diamante, foi quebrado nesta sexta-feira à tarde, em Campinas. Na quarta e última tentativa do dia, por volta das 16 horas, 64 saltadores de todo o país conseguiram se alinhar no céu da cidade, provocando muita expectativa entre os participantes e seus familiares que estavam no Aero Clube dos Amarais. Um dos mais entusiasmados era o presidente da Federação Paulista, Francisco Leite Carvalho, que acredita num crescimento cada vez maior do esporte. "É um avanço, porque provamos a cada dia que temos saltadores da primeira linha mundial", diz, eufórico. A prova consistia em fazer uma formação no ar em que todos os pára-quedistas formavam o desenho de um diamante. O recorde só foi homologado após minuciosa conferência das imagens de vídeo. A marca anterior, de novembro do ano passado, era de 49 sal tadores. Cada recordista ganhou um diploma e participou de uma festa que previa avançar a madrugada, acompanhado de muito som tecno e chope. As duas primeiras tentativas, pela manhã, foram acompanhadas de perto pelo ministro dos esportes, Agnelo Queiroz (PC do B).