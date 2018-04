''Quem pensa grande vai para casa chateado'' Antes do confronto no Mineirão, o técnico Vanderlei Luxemburgo mostrava otimismo com relação ao resultado. Durante a semana, ele tentou minimizar a pressão sobre os jogadores da equipe santista, mas deixava claro que uma vitória levaria o time a lutar por uma vaga na próxima Taça Libertadores da América. No entanto, o resultado de ontem deixou o treinador decepcionado. "Quem pensa grande saiu frustrado", disse. Luxemburgo se referia à "vulnerabilidade" do Cruzeiro no jogo de ontem à noite. "Deveríamos ter chegado a um melhor resultado. Não fiquei contente e falei isso para o time. Não vou satisfeito para casa porque pegamos um Cruzeiro vulnerável. Se tivéssemos partido com mais confiança para o ataque, poderíamos ter saído com a vitória daqui?, disse. Mas esforço não faltou para chegar ao objetivo determinado pelo treinador, segundo o centroavante Kléber Pereira. "Fizemos a nossa parte, mas os goleiros foram bem, mérito totalmente deles. O importante foi o que time melhorou a ?cara?, jogou para vencer", declarou o atacante, depois do jogo de ontem à noite. O goleiro Felipe, um dos personagens da partida, e que foi muito elogiado por Luxemburgo, se mostrava feliz com sua atuação, já que está tentando se firmar como titular da equipe santista. Ele lembrou que também teve boa atuação contra o Corinthians."Acho que o time foi bem, mas temos de reconhecer também a qualidade do Cruzeiro. Quanto à vaga no time, acho que cada jogo é um prato de comida que tenho de conseguir", disse, brincando, o goleiro santista.