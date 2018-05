Quênia nega relatos de que não participará dos Jogos Olímpicos do Rio

O Comitê Olímpico do Quênia afirmou nesta segunda-feira que o país se prepara conforme o planejado para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que monitora o surto do vírus zika no Brasil. O chefe do grupo do Quênia, Stephen Arap Soi, diz que é "muito cedo" para qualquer conversa sobre uma eventual decisão de não ir para a Olimpíada, que será disputada em agosto. Ele negou relatos que circularam na imprensa de que o Quênia estava ameaçando não participar do grande evento esportivo em razão do vírus.

"Nós garantimos a todos que estamos nos preparando para o Rio-2016 como planejado", afirmou Arap Soi em entrevista à agência Associated Press.

De acordo com o queniano, comentários feitos anteriormente pelo presidente do Comitê Olímpico do Quênia, Kip Keino, foram tirados do contexto. Meios de comunicação locais e internacionais informaram que Keino teria dito que o Quênia não iria enviar ao Rio seus atletas, se eles estivessem sob risco do zika.

Arap Soi disse que o Quênia está em contato regular com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e não foi dado nenhum conselho para não viajar para o Brasil.