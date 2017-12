Quênia vence nas duas categorias da Maratona de São Paulo

Só deu Quênia neste domingo na Maratona de São Paulo. Apesar do Brasil brigar de igual para igual durante toda a prova, os quenianos levaram a melhor tanto no masculino, quanto no feminino. Entre as mulheres, Jacquiline Jerotich Chebor foi a vencedora, com a brasileira Marizete Moreira ficou em segundo lugar. No masculino, a vitória ficou com o queniano Reuben Chepkwek, seguido por Michael Tluway Mislay, da Tanzânia. O brasileiro melhor classificado foi o Luiz Paulo Antunes, na terceira colocação. Chepkwek completou os 42km em 2h16m05. O segundo colocado, Tluway, marcou 2h16m28. Luiz Paulo terminou a prova em 2h17m15. No feminino, a Chebor cravou 2h40m15, já Marizete Moreira, que chegou a dominar boa parte da prova, terminou o percurso em 2h40m54. A baiana sentiu-se prejudicada pela variação climática, entre 14 e 18 graus. "O frio e os túneis me atrapalharam. A musculatura sentiu um pouco", afirmou a atleta, terceira colocada em 2006. Mesmo assim, a brasileira fez parte de uma emocionante disputa pela vitória. Logo depois dos primeiros quilômetros de prova, Marizete e Jacquiline distanciaram-se do grupo de elite e continuaram brigando pelo primeiro lugar até o km 40. A brasileira começou como líder, mas perdeu a posição para a queniana no km 26, no campus da USP. No km 35, Marizete recuperou a liderança, mas acabou perdendo o fôlego e foi ultrapassada por Jacquiline. "Foi uma pena. No último túnel [Tribunal de Justiça], meu rendimento caiu." Atualizado às 17h55