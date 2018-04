Queniana e americano levam ouro no Mundial de Berlim

Depois do título do russo Valeriy Borchin nos 20 km da marcha atlética, que foi o primeiro do campeonato, mais duas medalhas de ouro foram distribuídas neste sábado no Mundial de atletismo de Berlim. A queniana Linet Chepkwemoi Masai ganhou a prova dos 10 mil metros e o norte-americano Christian Cantwell foi o melhor no arremesso de peso.

Num final de prova emocionante, neste sábado, em Berlim, Linet Masai venceu os 10 mil metros com o tempo de 30min51s24, superando a etíope Meselech Melkamu na hora de cruzar a linha de chegada - a segunda colocada terminou com a marca de 30min51s34. A medalha de bronze também foi para a Etiópia, com Wude Ayalew, que completou em 30min51s95.

Na decisão do arremesso de peso, Christian Cantwell surpreendeu o polonês Tomasz Majewski, que é o atual campeão olímpico da prova. O americano atingiu a marca de 22,03 metros - a melhor do ano - e faturou a medalha de ouro, deixando a prata para o atleta da Polônia, que fez 21,91 metros. O bronze foi para o alemão Ralf Bartels (21,37 metros).