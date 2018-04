Queniana vence a Meia Maratona As corredoras quenianas dominaram a 8ª edição da Meia Maratona do Rio de Janeiro, disputada na manhã deste domingo. Com o tempo de 1h14min25s, a corredora Rita Jeptoo venceu a prova, seguida de sua compatriota Rose Jupchumba. A brasileira Adriana Aparecida da Silva fez uma ótima corrida e termina a prova em terceiro.