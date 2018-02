Queniana vence a prova feminina da 83.ª São Silvestre

Apesar do esforço da brasileira Marizete de Paula Resende (campeã em 2002), a vencedora da prova feminina da 83.ª Corrida Internacional de São Silvestre foi a queniana Alice Timbilini, disputada nesta segunda-feira. Agora, o Quênia retoma a frente em número de títulos, com seis, contra cinco do Brasil. O primeiro colocado da categoria ainda é Portugal, com sete. Veja também: Imagens marcantes da prova Cheruiyot vence a 83.ª Corrida Internacional de São Silvestre Jaciel Paulino vence a prova de cadeirantes da São Silvestre Marizete fica satisfeita com segundo lugar na São Silvestre O pódio da prova feminina foi completado pelas brasileiras Maria Zeferina (vencedora em 2002), Edielza Alves dos Santos e Marily dos Santos. Já Lucélia Peres, que foi a campeã em 2006, com problemas físicos, não figurou entre as primeiras colocadas. Apontada como favorita pelo ótimo ano que teve, com a segunda colocação nas meias maratonas da Filadélfia (Estados Unidos) e Saltillo (México), Timbilili assumiu a ponta no elevado Costa e Silva, deixando para trás o "coelho" da prova, a brasileira Roseilaine de Souza Silva, que recebeu o incentivo dos torcedores. O ritmo da atleta queniana foi tão forte, com média de 15km/h, que sua vantagem chegou a 32 metros, mas Marizete por pouco não estragou a festa de Timbilili no viaduto do Chá, quando, com um sprint, tentou alcançar a adversária, em vão. Confira o pódio: 1.º Alice Timbilili/QUE 2.º Marizete Rezende/BRA 3.º Maria Zeferina/BRA 4.º Edielza Alves dos Santos/BRA 5.º Marily dos Santos/BRA