Também do Quênia, o tricampeão Robert Cheruiyot (2002, 2004 e 2007) está confirmado na prova desde ano. Ele foi segundo lugar na Maratona de Nova York.

O recorde de vitórias na São Silvestre pertence a outro queniano, Paul Tergat. O corredor tem cinco títulos (1995, 1996, 1998, 1999 e 2000) no Brasil e ainda é dono do recorde (43s12) dos 15 km da prova. As inscrições já foram encerradas.