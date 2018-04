Queniano é tri na Meia Maratona O queniano John Guako venceu a 8ª edição da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, disputada neste domingo de manhã. Ele percorreu os 21 km da prova com o tempo de 1h.02min.11s, chegando 41 segundos à frente de seu compatriota Robert Cheruyot, que terminou em segundo. A terceira colocação ficou com o também queniano Philip Rugut. Esta foi a terceira vitória de Guako no Rio - venceu também em 98 e em 2000 - e a quinta de corredores quenianos. As outras duas vitórias foram de Rugut. O brasileiro melhor colocado na prova deste domingo foi Franck Caldeira, que terminou na quarta colocação. O também brasileiro Paulo dos Santos chegou em quinto. FEMININO - O domínio queniano nâo se deu apenas na prova masculina. No Feminino, duas quenianas terminaram na frente. Rita Jejtoo venceu com o tempo de 1h14min25s, seguida Rose Jupchumba na segunda posição. A brasileira Adriana Aparecida da Silva fez uma ótima corrida e terminou em terceiro.