Queniano ganha maratona em SP O queniano Alphonce Muindi venceu neste domingo a 1ª Maratona dos Bandeirantes. A prova comemorou a inauguração do primeiro trecho do prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, que liga São Paulo a Santa Bárbara D?Oeste. Muindi fez os 42,195 quilômetros em 2h41min52s e ganhou R$ 20 mil de prêmio. O melhor brasileiro foi Diamantino Silveira dos Santos, quarto colocado. No feminino, venceu a brasileira Marizete de Paula Rezende, mulher de Diamantino dos Santos.