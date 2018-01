Queniano quebra o recorde da Maratona de Madri O queniano Joseph Ngolepus, de 31 anos, venceu neste domingo a Maratona de Madri. E ainda quebrou o recorde da prova com o tempo de 2h11min30s. O anterior era de 2h12min19s, feito por John Burra em 1991. Outros dois quenianos estiveram no pódio: Silas Sang (2min11s44) e James Moiben (2min12s20). Além de dominar o pódio, o Quênia colocou oito atletas entre os dez melhores colocados na prova. Na prova feminina, a vencedora foi Banuelia Katesigwa, da Tanzânia, com o tempo de 2h34min54s.