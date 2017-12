Queniano vai tentar o bi na São Silvestre O corredor queniano Robert Cheruiyot é o primeiro grande destaque internacional a confirmar participação na 79ª edição da Corrida de São Silvestre, marcada para o dia 31 de dezembro, em São Paulo. Atual campeão da prova, o queniano surge como um dos principais favoritos ao título, ao lado dos brasileiros Marilson Gomes, campeão da Gonzaguinha, e Franck Caldeira, primeiro da Volta da Pampulha. Cheruiyot venceu a Maratonas de Milão de 2002 e a de Boston, em 2003. A 79ª São Silvestre contará com 15 mil atletas de vários países. A largada do Feminino está marcada para as 15h15. A prova do Masculino começa às 17 horas.