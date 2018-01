Queniano vence a Maratona de Paris O queniano Salim Kipsang, de 26 anos, ganhou neste domingo a Maratona de Paris com o segundo melhor tempo da história da prova: 2h08m04s. O segundo lugar foi de Paul Biwott, outro do Quênia, a apenas 14s00. E a terceira posição ficou com o etíope Gashaw Melese, a 1m21s. Foi surpreendente a vitória de Kipsang, na terceira maratona de sua carreira, desbancando favoritos como o etíope Ambesa Tolosa, ganhador em 2004 e 9º colocado neste domingo. O queniano, inclusive, melhorou sua marca pessoal em nada menos que 4min38s. Dentre as mulheres, venceu a russa Lydiya Grigoryeva, de 30 anos, com 2h27m03s, seguida da quenina Florence Barsosio, a 16s, e da etíope Asha Gigi, a 38s.