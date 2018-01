Queniano vence a Maratona de Tóquio O queniano Eric Wainaina teve de vencer também o frio para ser o campeão da Maratona de Tóquio, neste domingo, com seu melhor tempo pessoal: 2h08m43s. Medalha de prata na Olimpíada de Sydney/2000, depois do bronze olímpico conquistado em Atlanta/96, Wainaina cruzou a linha de chegada 16 segundos à frente do espanhol Alberto Juzdado. Os dois fundistas se desligaram do pelotão já no 30° quilômetro (a maratona tem 42,195). Wainaina ainda conseguiu se distanciar mais do adversário no quilômetro 38 e ter uma vitória até com relativa folga. "Eu estava congelando. Meu rosto doía. Não estava na minha melhor forma mas foi muito bom ter vencido", disse Wainaina, que mora no Japão desde 1993 e que também venceu a maratona da capital do país em 1995. Wainaina, de 28 anos, conseguiu pela primeira vez correr a maratona abaixo das 2h10m. Na seqüência, ainda chegaram outros dois espanhóis: Julio Rey, terceiro colocado com 2h11m14s, e Francisco Cortes, quarto com 2h13m02s. O brasileiro André Ramos chegou em 9º lugar, com 2h16m37s.