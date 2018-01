Queniano vence Maratona de Berlim e entra para a história O queniano Paul Kogsei venceu neste domingo a Meia Maratona de Berlim, na Alemanha, e registrou o segundo melhor tempo da prova na história: 59min7s. O pódio foi completado pelos também quenianos Evans Cheruyot e Wilfred Paragon. O recorde mundial, cravado em 15 de janeiro deste ano em Tempe, nos Estados Unidos, mas ainda não homologado, é do etíope Haile Gebrselassie, com 58min55s. Na prova feminina, outra vitória do Quênia: Edith Masai completou o percurso em 1h07min16s, a quinta melhor marca da história. Em segundo lugar chegou a norte-americana Deena Astor, e em terceiro, a queniana Mary Ptikany.