Queniano vence prova em Barueri Os corredores brasileiros e estrangeiros que vão disputar a São Silvestre dia 31 já começaram a medir forças. David Cherulyot mostrou o talento dos atletas quenianos vencendo a 26ª Corrida de São Silveira, neste domingo, em Barueri. Em outra prova preparatória para a São Silvestre, o mineiro José Mauro Valente foi o ganhador da 1ª Corrida Internacional de Natal, disputada no Rio. Em Barueri, Cherulyot, que percorreu os 8,5 quilômetros em 24min29, surpreendeu o brasileiro Emerson Iser Bem (Pão de Açúcar/Funilense/São Caetano do Sul), campeão da São Silvestre de 1997, que liderou quase toda a São Silveira e estabeleceu o tempo de 24min33. Paulo Roberto de Paula (Mizuno) ficou em terceiro lugar, com a marca de 24min48. No feminino, a vitória foi da brasileira Nadir Sabino (Pão de Açúcar/Funilense/São Caetano do Sul). No Rio, Valente percorreu os 10 quilômetros em 29min45. O segundo colocado foi Elisvaldo de Carvalho, seguido de Arnaldo Salles de Sá. No feminino, a vitória foi de Márcia Narloch, que também vai disputar a São Silvestre, seguida de Selma Candido dos Reis e Célia Regina dos Santos.