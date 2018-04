Queniano vence XXI Maratona Internacional de São Paulo

A capital paulista foi palco, neste domingo, da 21ª edição da Maratona Internacional de São Paulo, que reuniu cerca de 20 mil pessoas na cidade. Na principal prova do evento, o queniano Asbel Kipsang venceu pela primeira vez a prova masculina, com o tempo de 2h15m, seguido pelo brasileiro Vagner da Silva. Já na prova feminina, o Brasil completou o quinto ano sem vitória de um representante do País. Melhor para a também queniana Caroline Rotich, vencedora da prova feminina com o tempo de 2h35m.

O evento, que teve início às 7h, contou com quatro modalidades diferentes de prova: 42,2 km, 15 milhas (24,14 km), 5 milhas (8 km) e 2 milhas (3,21 km).

A largada de todas as provas foi em frente ao Obelisco do Parque do Ibirapuera. Os trechos da Ciclofaixa de Lazer Sul/Oeste tiveram funcionamento suspenso neste domingo, que também trouxe algumas das principais avenidas da cidade bloqueadas pela Companhia de Engenharia e Tráfego (CET).