Quenianos dão show na Maratona de NY A Maratona de Nova York voltou a ser dominada de forma absoluta pelos fundistas do Quenia. Na prova feminina, Margaret Okayo quebrou seu próprio recorde da prova, enquanto na masculina, Martin Lel ganhou a primeira maratona de sua carreira. Okayo venceu pela segunda vez a corrida, com o tempo de 2h22min31s, ultrapassando a sua marca anterior, de 2001, quando finalizou em 2h124min. A campeã de 2002, Catherine Ndereba, também do Quenia, ficou em segundo (2h23min4s), seguida por Lornah Kiplagat (2h23min43), outra queniana que este ano se naturalizou holandesa. Martin Lel, por sua vez, ganhou a prova com o tempo de 2h10min30s, seguido por seu compatriota Rodgers Rop, campeão do ano passado, com 2h11min11s, e por Christopher Cheboiboch, também do Quenia, com 2h11min23s. Lel e Okayo ganharam cada um US$ 100 mil. Okayo recebeu ainda um bônus de US$ 60 mil pela quebra do recorde. Atenas ? O tanzaniano Zebedayo Bayo e a holandesa Badja Wijenberg venceram neste domingo a Maratona de Atenas, que teve exatamente o mesmo percurso que será utilizado nos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto de 2004. Bayo fez o tempo de 2h16min59s e Wijenberg completou a prova em 2h43min18s.