Quenianos dominam 22.ª edição da Maratona de Hamburgo O atleta queniano Rogers Rop conquistou neste domingo a vitória na 22.ª edição da Maratona de Hamburgo. Com o tempo de 2h07min32, ele superou os seus compatriotas Wilfred Kigen, segundo, e Kiprotich Kinei, terceiro. Apesar de não ter alcançado o recorde da prova, que é do espanhol Júlio Rey, com o tempo de 2h06min52, Rop faturou cerca de R$ 140 mil em prêmio - parte deste valor foi por ter completado a corrida abaixo dos 2h08. Entre as mulheres, a vitória foi da etíope Ayelech Worku, que cravou o tempo de 2h29min14. Ele foi seguida pelas quenianas Rose Nyangacha e Beatrice Omwanza. Classificação da prova masculina 1.º Rogers Rop (QUE) - 2h07min32 2.º Wilfred Kigen (QUE) - 2h07min33 3.º Kiprotich Kinei (QUE) - 2h07min42 4.º James Rotich (QUE) - 2h09min29 5.º Mathew Kipkorir (QUE) - 2h09min39 6.º Joseph Ngeny (QUE) - 2h10min25 Classificação da prova feminina 1.º Ayelech Worku (ETI) - 2h29min14 2.º Rose Kerubo Nyangacha - (QUE) - 2h29min22 3.º Beatrice Omwanza (QUE) - 2h30min46 4.º Zivile Balciunaite (LIT) - 2h31min13 5.º Tole Leila Aman (ETI) - 2h31min25 6.º Edith Masai (QUE) - 2h32min10