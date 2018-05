Quenianos dominam disputa da 85.ª Corrida de São Silvestre

Os quenianos voltaram a dar espetáculo e dominaram a 85.ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Na disputa feminina, a vitória ficou com Pasalia Kipkoech Chepkorir. No masculino, o ganhador foi James Kwambai, que conquistou o bicampeonato seguido.

Na história da São Silvestre Internacional, o Quênia é o maior vencedor, agora com 19 conquistas - 12 masculinas e 7 femininas. O Brasil soma 15 títulos.

A disputa masculina começou com a liderança do tanzaniano Martin Sulle, que liderou os primeiros quilômetros. Kwambai assumiu a ponta a partir do 10.º quilômetro, cravou 44min40 e acabou com o sonho do tetracampeonato de seu compatriota Robert Cheruyot, que venceu nos anos de 2002, 2004 e 2007 - Cheruyot chegou em terceiro.

O também queniano Elias Chelimo chegou em segundo. Clodoaldo Gomes foi o melhor brasileiro na disputa masculina, em oitavo.

CLASSIFICAÇÃO Feminino 1.º P. Chepkorir/QUE (52min30) 2.º Olivera Jetic/SER (52min59) 3.º M. dos Santos/BRA (53min35) 4.º M. Z. Baldaia/BRA (53min58) 5.º Cruz Nonata/BRA (54min10) Masculino 1.º James Kwambai/QUE (44min40) 2.º Elias Kemboi/QUE (44min59) 3.º Robert Cheruyot/QUE (45min30) 4.º Diego Colorado/COL (45min32) 5.º William Naranjo/COL (45min36)

O maior ganhador da São Silvestre é o queniano Paul Tergat, campeão em 1995, 1996, 1998, 1999 e 2000. Tergat também tem o recorde da prova, com o tempo de 43min12, estabelecido em 1995.

Entre as mulheres, Pasalia Chepkorir ganhou com autoridade. A queniana havia dito antes da prova que não teria problemas para superar as brasileiras e confirmou seu favoritismo desde o começo da corrida. Completou o percurso de 15 quilômetros com o tempo de 52min30.

Bicampeã nas edições de 1998 e 2005, a sérvia Olivera Jevtic ficou em segundo. As brasileiras marcaram presença no pódio. A melhor foi Marily dos Santos (53min35), em terceiro. Campeã em 2001, Maria Zeferina Baldaia acabou na quarta colocação.

