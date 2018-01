Quenianos dominam Maratona de Berlim Os atletas do Quênia dominaram o pódio da Maratona de Berlim, vencida por Raymond Kipcoech, de 22 anos, com o bom tempo de 2h6min47, à frente do compatriota Simon Biwott e por 6 centésimos de segundos, e de Vincent Kipsos. Entre as mulheres, a vitória foi da campeã olímpica, a japonesa Naoko Takahashi, com 2h21min50. Biwot liderava a corrida até os últimos metros, quando Kipcoech o alcançou com uma incrível mudança no ritmo de velocidade, para surpreender já na linha de chegada. Kipcoech pertence ao grupo da Fila, comandado pelo treinador Gabriele Rosa. Não apenas no pódio, mas seis das dez primeiras colocações da prova foram ocupadas por atletas do Quênia. A Maratona de Berlim teve 48.599 participantes.