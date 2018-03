Quenianos dominam Maratona de Boston Os corredores quenianos dominaram a Maratona de Boston, disputada nesta segunda-feira. Quarto colocado no ano passado, Timothy Cherigat venceu a prova com o tempo de 2h10min.37s. No Feminino, a vencedora foi Catherine Ndereba. Ganhadora da corrida em 2000 e 2001, Catherine fez a distância com o tempo de 2h.24:27.