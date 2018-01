Quenianos dominam Maratona de Chicago O queniano Evans Rutto, estreante em corridas de longa distância, venceu a Maratona de Chicago, completando os 42km195m em 2h05min50s. Esta é a melhor marca já alcançada por um debutante na maratona e é apenas 8 segundos superior ao recorde do marroquino Jalid Januchi, de 1999. Os também quenianos Paul Koech e Daniel Njenga completaram o pódio. Entre as mulheres, a vencedora foi a russa Svetlana Zarajova, com o tempo de 2h23min07s, seguida pela romena Constantina Tomescu-Dita e pela queniana Jelena Prokopcuka. Zarajova assumiu a liderança apenas no último quilômetro da prova.