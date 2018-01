Quenianos dominam maratona de Paris Os quenianos dominaram a 25ª edição da Maratona de Paris, realizada neste domingo. Mike Rotich, entre os homens, não só ganhou a disputada prova como ainda bateu o recorde do percurso, com 2h06min33s. Na segunda posição, praticamente empatado, chegou o francês Benot Zwierzchiewski (2h06min36s). Entre as mulheres, a vencedora foi a queniana Beatrice Omwanza, com 2h27min43s.