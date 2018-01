Quenianos dominam Maratona de SP Os corredores quenianos confirmaram o favoritismo e dominaram a 7ª Maratona de São Paulo, disputada neste domingo de manhã. Stephen Rugut percorreu os 42 quilômetros da prova em 2h14min.30; chegou em primeiro e bateu o recorde da prova, que estava em poder de seu compatriota Paul Yego. Em 99, Yego fez a marca de 2h15min.30. Em segundo lugar, chegou Erick Kimayo e William Musyoki foi o terceiro. A grande surpresa da prova foi o brasileiro Romulo Vagner da Silva, do Cruzeiro. Em sua primeira maratona, chegou em 4º lugar. O corredor brasileiro disse que não imaginava chegar tão longe logo na estréia. ?Minha previsão era correr, no máximo 25 quilômetros?, contou. O também brasileiro Manoel de Jesus Teixeira chegou em quinto e completou o pódio. Segundo a organização, a prova deste ano quebrou recorde de participantes, com cerca de 9 mil inscritos, de 20 países.