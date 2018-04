Quenianos dominam Meia Maratona Os quenianos dominaram a oitava edição da Meia Maratona Internacional do Rio, disputada na manhã deste domingo nas ruas da zona sul carioca. John Guako, recordista da prova, venceu pela terceira vez no masculino com o tempo de 1h2min11s, enquanto no feminino Rita Jeptoo completou o percurso de 21.095 metros em 1h14min25s. Entre os brasileiros, Franck Caldeira terminou na quarta colocação e Adriana Aparecida da Silva chegou em terceiro. O resultado deixou os dois competidores do Brasil pré-convocados para a disputa do Mundial de Meia Maratona da Índia, em outubro. O forte calor prejudicou um pouco o desempenho dos 13.300 participantes. A largada foi realizada na Praia de São Conrado quando os termômetros registravam uma temperatura de 25ºC. Mesmo assim, a prova foi de alto nível técnico, apresentando boas disputas, principalmente no feminino. A vista da orla carioca deu o toque de beleza à competição. No masculino, a vitória de John Guako foi um verdadeiro presente de aniversário para ele, que neste domingo completou 25 anos. "Senti muito calor no final, mas estou feliz com o resultado. E pude rever os amigos", disse. A felicidade só não foi total porque ele não conseguiu superar o recorde da prova, que é dele mesmo com 1h01min48s, obtido em 2000. "Estava inseguro e aos poucos fui ganhando confiança. Forcei o ritmo mas, infelizmente, não obtive êxito na minha tentativa." As segunda e terceira posições ficaram, respectivamente, com os quenianos Robert Cheruiyot e Philip Rugut, que também tentava o tricampeonato. Ele havia vencido as duas últimas edições da prova. Já Guako sagrou-se campeão em 1998 e em 2000. "A corrida teve a presença de atletas de alto nível. Estou contente com esta minha terceira vitória", prosseguiu Guako. O mineiro Franck Caldeira gostou do quarto lugar. "Foi uma competição difícil e espero poder repetir este resultado na São Silvestre." Entre as mulheres, a queniana Rita Jeptoo só garantiu a vitória nos últimos metros. Ela vinha acompanhada da compatriota Rose Jupchumba e da paulista Adriana Aparecida da Silva quando de um sprint final, distanciando-se das adversárias. "O início da prova foi muito complicado e não sabia se venceria. Somente depois do 15º quilômetro vi que poderia chegar em primeiro", afirmou a atleta, que competiu no Brasil pela primeira vez. "Gostaria de voltar para outras competições." Assim como Franck Caldeira, Adriana Aparecida da Silva estava feliz com a posição obtida na prova. "Tentei acompanhar as outras competidoras, mas não consegui. O ritmo foi muito forte e chegar no pódio foi a realização de um sonho", disse. A decepção ficou por conta da queniana Anne Jelagat, vencedora das duas últimas edições da meia maratona. Ela terminou em sexto lugar.