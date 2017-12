Quenianos dominam Meia Maratona do Rio Os quenianos dominaram a prova masculina da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, neste domingo. As primeiras posições foram de atletas do Quênia - Kipkosqei Biwott, com 1h02min44, foi o vencedor, seguido por John Gwako (1h04min16) e Kiplaqat Biwott (1h04min31). Os brasileiros Rômulo Wágner da Silva, com 1h04min42, e Élcio Graciole, com 1h05min22), chegaram em quarto e quinto lugares, respectivamente. Entre as mulheres, a vencedora foi a brasileira Sirlene Souza de Pinho, com o tempo de 1h14min21. A segunda colocada foi a queniana Anne Bererwe, com 1h15min27. A brasileira Márcia Narloch foi a terceira, com 1h15min50.