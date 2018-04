Quenianos e etíopes dominam pódio na Maratona de NY

O queniano Geoffrey Mutai venceu ontem a Maratona de Nova York, uma das provas mais tradicionais do atletismo mundial. O tempo de 2h05min07s lhe deu não só o lugar mais alto do pódio, mas também o novo recorde da prova norte-americana. A marca anterior, 2h07min43s, pertencia ao etíope Tesfaye Jifar há mais de uma década.

O tradicional local da linha de chegada da disputa, no Central Park, chamou a atenção pelos gigantes balões convidando para a disputa da Maratona do Rio, programada para 8 de julho.

Desde a largada, Mutai era o grande favorito ao título. Afinal, é do queniano de 30 anos também o melhor tempo da história da maratona, conquistado em Boston (EUA), em abril - porém, a marca de 2min03s02 não foi reconhecida como recorde mundial. Com os 2h05min07 marcados ontem ele sobe para quarto no ranking 2011 da IAAF (Federação Internacional de Atletismo).

Emmanuel Mutai, também queniano - mas sem parentesco com Geoffrey - foi o segundo colocado, com o tempo de 2h06min29. O terceiro lugar foi do etíope Tsegaye Kebede.

Feminino. Após ultrapassar a queniana Mary Keytani faltando 600 metros para o terminar o percurso, a etíope Firehiwot Dado venceu a prova feminina, em 2h23m15s.

Em segundo lugar ficou sua compatriota Buzunesh Deba, que também conseguiu ultrapassar Keytani faltando pouco para a linha de chegada - seu tempo foi de 2h23m19s. A atleta queniana terminou a prova, então, em terceiro.