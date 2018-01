Quenianos favoritos na Maratona de Boston Os quenianos, vencedores de 13 das últimas 14 edições da Maratona de Boston, são novamente favoritos nesta segunda-feira na 109ª edição da prova, que começou a ser disputada em 1897. Os quenianos venceram a prova todas as vezes desde 1991, à exceção de 2001, quando o campeão foi o sul-coreano Nong-Ju Lee. Timothy Cherigat defenderá o título conquistado no ano passado com uma marca de 2h10:37 contra um seleto grupo de compatriotas, entre eles Robert Cheruiyot, vencedor em 2003; Wilson Onsare, Benjamin Kosgei Kimutai, Stephen Kiogora e Benjamin Kipchumba, todos com marcas pessoais abaixo de duas horas e dez minutos. Na categoria feminina, o título será defendido pela queniana Catherine Ndereba, ex-recordista mundial, que venceu em 2000, 2001 e 2004. A russa Svetlana Zakharova será uma de seus principais adversárias, ao lado das etíopes Gete Wami e Elfenesh Alemu.