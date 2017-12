Quenianos fazem a dobradinha na Maratona de São Paulo Como acontece em quase todos os anos, os fundistas do Quênia fizeram, neste domingo, a dobradinha na Maratona de São Paulo. No masculino, Rotich Solomon cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com o tempo de 2h15min16s. No feminino, Margaret Karie Toroitich fechou os 42km e 125 metros da prova em 2h39min24s. Entre os brasileiros, a melhor colocação foi entre as mulheres com a segunda colocação de Marizete de Paula Rezende (2h41min28s). Em terceiro ficou Marizete Moreira dos Santos (2h42min30s). Para se ter mais uma idéia da força dos quenianos em provas de longa distância, o segundo lugar na prova masculina também foi do país africano. Charles Korir terminou a corrida com o tempo de 2h17min22s. O brasileiro Elson Alves, da equipe Pão de Açúcar, foi o terceiro colocado com o tempo de 1h18min28. Adriano Bastos ficou na quarta posição com a marca de 2h19min44s. "Comecei a sentir cãibras nas pernas a partir do km 35, mas tive forças para completar a prova em terceiro", revelou Edson.