''''Quero ir para a Olimpíada e a Copa de 2010''''

Entrevista Breno: zagueiro do São Paulo Passaram-se pouco menos de oito meses e, de promessa do time de juniores, o zagueiro Breno virou revelação na equipe principal - e, por que não dizer, do Campeonato Brasileiro. Com 18 anos recém-completads, virou alvo de equipes européias e o São Paulo tenta, a todo custo, segurá-lo para a próxima temporada. Uma evolução enorme para o menino que, com 12 anos, deixou Cruzeiro, no Vale do Paraíba, para jogar em São Paulo. Sozinho na capital, pensava em desistir. Queria voltar para a cidade natal e fazer um curso profissionalizante de mecânica. Agora, sonha com a seleção olímpica. E diz não ter um ídolo no futebol. Mas já conta com um fã: o uruguaio Lugano. Como você vê essa invasão da base no time profissional? A base vem trabalhando forte, de acordo com o que o profissional pede. Isso faz com que vários garotos subam, como eu, o Serginho (Mota), o Jackson. O importante é que o Muricy dá oportunidade. E, quando ela vem, tem que agarrar. Como foi sua trajetória até a equipe principal? No ano passado eu ainda era juvenil. A gente treinava no CT e eu sempre me destacava - não querendo falar que eu sou isso ou aquilo. Fui convocado para um jogo contra o Santos, para o lugar do Edcarlos, que estava com febre. Acabei cortado, porque ele se recuperou. Voltei para a base, fui campeão no juvenil e subi para os juniores. Disputei a Taça São Paulo e fizemos uma boa campanha. Não cheguei a ficar um mês de férias. Ligaram para o meu pai, dizendo que eu deveria me apresentar na Barra Funda. Cheguei aqui meio tímido, mas agora estou bem mais tranqüilo. Qual foi o momento mais difícil para você até agora? Foi meu primeiro jogo como titular, contra o Marília (no empate por 2 a 2, em abril, pelo Campeonato Paulista, Breno falhou no primeiro gol do adversário). Eu não fui bem, estava ansioso, não sabia o que fazer. Futebol é assim: eu não era muito maduro e fiquei meio tímido depois. Nos outros dias ia treinar, ficava sem graça, porque tinha errado, mas o grupo me incentivou. Achei que não ia jogar mais e o Muricy ficou uns 7 ou 8 jogos sem me convocar. Meus pais disseram para eu não desanimar e comecei a treinar forte. Queria mostrar para o Muricy que merecia a confiança dele. Você tem um ídolo na posição? Não tenho um ídolo, mas eu tenho uma pessoa de que gosto muito, que é o Lugano. Quando fui chamado para o profissional pela primeira vez, ele me deu muitos conselhos. Neste ano, quando veio visitar o CT, mandou me chamar no quarto. Conversamos muito e ele falou: você está bem, continua assim, sempre com a cabeça no lugar. Então ele acompanha de perto suas atuações? Bastante. Foi legal que, contra o Palmeiras, no meu primeiro clássico como titular, ele mandou um e-mail no outro dia para o Juca (assessor de imprensa) dizendo: onde que esse moleque tem 17 anos? Parece que ele tem uns 30! Foi legal pra caramba. Aliás, você completou 18 anos em outubro. Como imaginava que a sua vida seria quando chegasse à maioridade? Não pensava que ia estar aqui, como titular do São Paulo. Queria fazer 18 anos para tirar carta e andar de carro. Só isso. E isso você já conseguiu? Não. Ainda estou fazendo os exames. Muitos dizem que você é a revelação do Brasileiro. Como lida com o assédio? Fico muito feliz por receber tantos elogios. Agora sempre tenho que dar autógrafo para torcedores na rua, no shopping. Não sou muito de sair, não gosto de balada. Sou tranqüilo. Mas gosto de ir ao shopping com a namorada para tomar sorvete, comprar roupa. E aí me acostumei, né? Você tem que se adaptar. Gostei muito de ser reconhecido. Times importantes da Europa também reconhecem seu talento... Eu tenho que jogar bola, treinar. Esse negócio de Europa fica para os meus empresários. Quero fazer minha história aqui no São Paulo. Se der, quero ganhar tudo. Comecei na base e subi. Sou da casa, quero ganhar vários títulos aqui. Mas já pensa em seleção? Acho que é conseqüência. Quero ir para a Olimpíada e depois para a Copa de 2010.